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    Наш магазин ikea-club.com.ua змінив назву на home-club.com.ua у зв'язку з планованим розширенням асортименту.

     

    Хоум Клаб - це клуб любителів ІКЕА ❤️

    Ми так любимо ІКЕА, що нам довелося відкрити для цього інтернет-магазин - це був єдиний спосіб нарешті виїхати з магазину ІКЕА у Польщі 🙂

     

    Працюємо на ринку України з 2013-го року 😎 

    Зараз у нас:

    ▪️ 3800+ товарів в наявності 

    ▪️ понад 27 000 товарів на замовлення

    ▪️ дуже швидкі та уважні менеджери

    ▪️ супер-акуратні пакувальники

    ▪️ знижка на гуртові замовлення

    ▪️ бонусна програма для постійних покупців

    ▪️ власна кур’єрська доставка у Львові

    ▪️ знижка 20-40% на доставку SAT та 25% в Meest ПОШТА

     

    Ми щодня відправляємо ваші замовлення, а товари з наявності, оплачені до 12.00 - відправимо у той самий день

     

    Ми щотижня їздимо за товаром в ІКЕА, тому товари, яких немає в наявності на складі на момент оформлення замовлення, ви отримуєте через 7-10 робочих днів після замовлення (2 календарні тижні).

     

    Ви легко знайдете відгуки про нас у Google (їх там більше 1000), на Фейсбуці (500+) та Хотлайні (160). Ми читаємо та реагуємо на кожен і вдячні за зворотний зв’язок 😇

     

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    товари зі знижками

    найпопулярніші товари

    умови доставки та оплати 

     

    Раді бачити вас у нашому інтернет - магазині! 

    Команда Хоум Клаб.

     

     

    РЕКОМЕНДОВАНІ ТОВАРИ
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Неароматична свічка JUBLA ЮБЛА, 601.919.16

    ІКЕА Неароматична свічка JUBLA ЮБЛА, 601.919.16

    Неароматична свічка, білий, 19 см
    400,00 грн 245,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Світлодіодна міні-лампа RAMSTA, 703.286.07

    ІКЕА Світлодіодна міні-лампа RAMSTA, 703.286.07

    Світлодіодна міні-лампа, на батерейках чорний
    182,00 грн 173,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Контейнер для одягу PÄRKLA ПЕРКЛА, 503.953.82

    ІКЕА Контейнер для одягу PÄRKLA ПЕРКЛА, 503.953.82

    Контейнер для одягу, постільна білизна, білий, 55x49x19 см
    142,00 грн 104,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Вішак SPRUTTIG СПРУТТІГ, 203.170.79

    ІКЕА Вішак SPRUTTIG СПРУТТІГ, 203.170.79

    Вішак, чорний
    158,00 грн 116,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Дозатор рідкого мила TACKAN ТАККАН, 903.223.03

    ІКЕА Дозатор рідкого мила TACKAN ТАККАН, 903.223.03

    Дозатор рідкого мила, білий
    48,00 грн 35,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Штора пліссе SCHOTTIS СКОТТІС, 202.422.82

    ІКЕА Штора пліссе SCHOTTIS СКОТТІС, 202.422.82

    Штора пліссе, білий, 90x190 см
    236,00 грн 174,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Гумовий шкребок LILLNAGGEN ЛІЛЛЬНАГГЕН, 402.435.96

    ІКЕА Гумовий шкребок LILLNAGGEN ЛІЛЛЬНАГГЕН, 402.435.96

    Гумовий шкребок, червоний, білий
    49,00 грн 47,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Піноутворювач для молока PRODUKT ПРОДУКТ, 503.011.66

    ІКЕА Піноутворювач для молока PRODUKT ПРОДУКТ, 503.011.66

    Піноутворювач для молока, чорний
    79,00 грн 58,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Полиця для взуття GREJIG ГРЕЙІГ, 403.298.68

    ІКЕА Полиця для взуття GREJIG ГРЕЙІГ, 403.298.68

    Полиця для взуття, сірий, 58x27x17 см
    299,00 грн 220,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Харчовий контейнер PRUTA ПРУТА, 601.496.73

    ІКЕА Харчовий контейнер PRUTA ПРУТА, 601.496.73

    Харчовий контейнер, 17 шт., прозорий, зелений, Склад: 4 контейнери (9х9х4 см 150 мл), 3 контейнери (12x8x4 см, 150 мл), 2 контейнери (12x12x4 см), 300 мл), 2 контейнери (12x12x14 см), 1 l), 2 контейнери (14x14x6 см), 600 мл), 2 контейнери (14x14x16 см), 1, 6 л) та 2 контейнери (23x16x8 см), 1, 8 l).
    303,00 грн 289,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Килимок для взуття BAGGMUCK БАГГМУКК, 603.297.11

    ІКЕА Килимок для взуття BAGGMUCK БАГГМУКК, 603.297.11

    Килимок для взуття, всередину, для вулиці, сірий, 71x35 см
    158,00 грн 150,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Підставка для кришок каструль VARIERA ВАРЬЄРА, 701.548.00

    ІКЕА Підставка для кришок каструль VARIERA ВАРЬЄРА, 701.548.00

    Підставка для кришок каструль, нержавіюча сталь
    363,00 грн 347,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Накладки на ніжки меблів FIXA ФІКСА, 004.311.51

    ІКЕА Накладки на ніжки меблів FIXA ФІКСА, 004.311.51

    Накладки на ніжки меблів, 20 шт, сірий
    40,00 грн 29,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Модуль для зберігання взуття MURVEL МУРВЕЛЬ, 204.348.32

    ІКЕА Модуль для зберігання взуття MURVEL МУРВЕЛЬ, 204.348.32

    Модуль для зберігання взуття, сірий, 14x14x24 см
    56,00 грн 41,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Штанга для одягу MULIG МУЛІГ, 601.794.34

    ІКЕА Штанга для одягу MULIG МУЛІГ, 601.794.34

    Штанга для одягу, білий, 99x152 см
    614,00 грн 451,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Чохол для одягу RENSHACKA, 505.301.01

    ІКЕА Чохол для одягу RENSHACKA, 505.301.01

    Чохол для одягу, білий прозорий
    56,00 грн 41,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Полиця-вставка VARIERA ВАРЬЄРА, 601.366.23

    ІКЕА Полиця-вставка VARIERA ВАРЬЄРА, 601.366.23

    Полиця-вставка, білий, 32x28x16 см
    303,00 грн 289,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Контейнер для сухих продуктів IKEA 365+, 800.667.23

    ІКЕА Контейнер для сухих продуктів IKEA 365+, 800.667.23

    Контейнер для сухих продуктів, з кришкою, прозорий, білий, 1.3 l
    182,00 грн 173,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Набір контейнерів SKUBB СКУББ, 004.285.49

    ІКЕА Набір контейнерів SKUBB СКУББ, 004.285.49

    Набір контейнерів, 6 шт., білий
    363,00 грн 347,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Тримач для телефону BERGENES БЕРГЕНЕС, 104.579.99

    ІКЕА Тримач для телефону BERGENES БЕРГЕНЕС, 104.579.99

    Тримач для телефону, планшет, бамбук
    85,00 грн 81,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Миска OFTAST ОФТАСТ, 802.589.15

    ІКЕА Миска OFTAST ОФТАСТ, 802.589.15

    Миска, білий, 15 см
    48,00 грн 35,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Графин KARAFF КАРАФФ, 003.429.75

    ІКЕА Графин KARAFF КАРАФФ, 003.429.75

    Графин, прозоре скло, 1.0 l
    111,00 грн 81,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Коробка з кришкою PAPPIS ПАППІС, 001.004.67

    ІКЕА Коробка з кришкою PAPPIS ПАППІС, 001.004.67

    Коробка з кришкою, коричневий, 25x34x26 см
    49,00 грн 47,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Дитячий табурет FÖRSIKTIG ФЕРСІКТІГ, 602.484.18

    ІКЕА Дитячий табурет FÖRSIKTIG ФЕРСІКТІГ, 602.484.18

    Дитячий табурет, білий, зелений
    182,00 грн 173,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Склянка POKAL ПОКАЛЬ, 102.704.78

    ІКЕА Склянка POKAL ПОКАЛЬ, 102.704.78

    Склянка, прозоре скло, 35 сл
    37,00 грн 35,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Тарілка OFTAST ОФТАСТ, 302.589.13

    ІКЕА Тарілка OFTAST ОФТАСТ, 302.589.13

    Тарілка, білий, 25 см
    56,00 грн 41,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Глибока тарілка OFTAST ОФТАСТ, 003.189.42

    ІКЕА Глибока тарілка OFTAST ОФТАСТ, 003.189.42

    Глибока тарілка, білий, 20 см
    56,00 грн 41,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Тарілка десертна OFTAST ОФТАСТ, 603.189.39

    ІКЕА Тарілка десертна OFTAST ОФТАСТ, 603.189.39

    Тарілка десертна, білий, 19 см
    48,00 грн 35,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Контейнер для сухих продуктів IKEA 365+, 900.667.08

    ІКЕА Контейнер для сухих продуктів IKEA 365+, 900.667.08

    Контейнер для сухих продуктів, з кришкою, прозорий, білий, 2.3 l
    242,00 грн 231,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Табурет MARIUS МАРІУС, 101.356.59

    ІКЕА Табурет MARIUS МАРІУС, 101.356.59

    Табурет, чорний, 45 см
    457,00 грн 335,00 грн
    Акція
    У наявності
    Зображення ІКЕА Стілець ADDE АДДЕ, 102.191.78

    ІКЕА Стілець ADDE АДДЕ, 102.191.78

    Стілець, білий
    929,00 грн 700,00 грн
    У наявності
    Зображення ХОУМ Клаб подарунковий сертифікат 1000

    ХОУМ Клаб подарунковий сертифікат 1000

    ХОУМ Клаб подарунковий сертифікат на 1000 грн.
    1 000,00 грн
    У наявності
    Зображення ХОУМ Клаб подарунковий сертифікат 2000

    ХОУМ Клаб подарунковий сертифікат 2000

    ХОУМ Клаб подарунковий сертифікат на 2000 грн.
    2 000,00 грн

    Новини
    Перегляд архіву новин
    12 жовт. 2023 Прибуло замовлення від 2 жовтня
    З радістю повідомляємо, що замовлення від 2 жовтня прибуло до нас на склад!
    30 вер. 2023 Прибуло замовлення від 18 вересня
    З радістю повідомляємо, що замовлення від 18 вересня прибуло до нас на склад!
    13 вер. 2023 Прибуло замовлення від 4 вересня
    З радістю повідомляємо, що замовлення від 4 вересня прибуло до нас на склад!
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