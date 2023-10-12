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Наш магазин ikea-club.com.ua змінив назву на home-club.com.ua у зв'язку з планованим розширенням асортименту.
Хоум Клаб - це клуб любителів ІКЕА ❤️
Ми так любимо ІКЕА, що нам довелося відкрити для цього інтернет-магазин - це був єдиний спосіб нарешті виїхати з магазину ІКЕА у Польщі 🙂
Працюємо на ринку України з 2013-го року 😎
Зараз у нас:
▪️ понад 27 000 товарів на замовлення
▪️ дуже швидкі та уважні менеджери
▪️ супер-акуратні пакувальники
▪️ знижка на гуртові замовлення
▪️ бонусна програма для постійних покупців
▪️ власна кур’єрська доставка у Львові
▪️ знижка 20-40% на доставку SAT та 25% в Meest ПОШТА
Ми щодня відправляємо ваші замовлення, а товари з наявності, оплачені до 12.00 - відправимо у той самий день.
Ми щотижня їздимо за товаром в ІКЕА, тому товари, яких немає в наявності на складі на момент оформлення замовлення, ви отримуєте через 7-10 робочих днів після замовлення (2 календарні тижні).
Ви легко знайдете відгуки про нас у Google (їх там більше 1000), на Фейсбуці (500+) та Хотлайні (160). Ми читаємо та реагуємо на кожен і вдячні за зворотний зв’язок 😇
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Раді бачити вас у нашому інтернет - магазині!
Команда Хоум Клаб.