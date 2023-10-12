Наш магазин ikea-club.com.ua змінив назву на home-club.com.ua у зв'язку з планованим розширенням асортименту.

Хоум Клаб - це клуб любителів ІКЕА ❤️

Ми так любимо ІКЕА, що нам довелося відкрити для цього інтернет-магазин - це був єдиний спосіб нарешті виїхати з магазину ІКЕА у Польщі 🙂

Працюємо на ринку України з 2013-го року 😎

Зараз у нас:

▪️ 3800+ товарів в наявності

▪️ понад 27 000 товарів на замовлення

▪️ дуже швидкі та уважні менеджери

▪️ супер-акуратні пакувальники

▪️ знижка на гуртові замовлення

▪️ бонусна програма для постійних покупців

▪️ власна кур’єрська доставка у Львові

▪️ знижка 20-40% на доставку SAT та 25% в Meest ПОШТА



Ми щодня відправляємо ваші замовлення, а товари з наявності, оплачені до 12.00 - відправимо у той самий день.

Ми щотижня їздимо за товаром в ІКЕА, тому товари, яких немає в наявності на складі на момент оформлення замовлення, ви отримуєте через 7-10 робочих днів після замовлення (2 календарні тижні).

Ви легко знайдете відгуки про нас у Google (їх там більше 1000), на Фейсбуці (500+) та Хотлайні (160). Ми читаємо та реагуємо на кожен і вдячні за зворотний зв’язок 😇

Розділи нашого сайту, які можуть бути вам цікаві:

товари в наявності

товари зі знижками

найпопулярніші товари

умови доставки та оплати

Раді бачити вас у нашому інтернет - магазині!

Команда Хоум Клаб.